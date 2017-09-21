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Экономика
Глава Татарстана призвал нивелировать последствия банковского кризиса
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    Глава Татарстана призвал нивелировать последствия банковского кризиса

    14:03  21 Сентября 2017
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    Глава Татарстана призвал нивелировать последствия банковского кризиса

    Казань, 21 сентября. Последствия банковского кризиса в Татарстане необходимо нивелировать в кратчайшие сроки. Об этом заявил в четверг глава республики Рустам Минниханов.

    «Произошедшая ситуация в банковском секторе — большой урок для всех. Нужно извлекать из него должные выводы… Важно нивелировать последствия этого кризиса и не допустить новых потрясений», — отметил политик в своем обращении к Госсовету Татарстана.

    Напомним, Следственный комитет Российской Федерации возбудил 13 уголовных дел в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

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    Автор: Алексей Громов
    #татарстан
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