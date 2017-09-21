Глава Татарстана призвал нивелировать последствия банковского кризиса

Казань, 21 сентября. Последствия банковского кризиса в Татарстане необходимо нивелировать в кратчайшие сроки. Об этом заявил в четверг глава республики Рустам Минниханов.

«Произошедшая ситуация в банковском секторе — большой урок для всех. Нужно извлекать из него должные выводы… Важно нивелировать последствия этого кризиса и не допустить новых потрясений», — отметил политик в своем обращении к Госсовету Татарстана.