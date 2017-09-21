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Москва, 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в офис «Яндекса» для знакомства с прототипом беспилотного автомобиля, которым можно управлять с помощью программного обеспечения, разработанного компанией.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин поздравит сотрудников «Яндекса» с 20-летием компании. «В самом офисе ему покажут основные продукты, он пообщается с разработчиками, покажут ему и прототип автомобиля, который оснащен беспилотной системой управления, и продемонстрируют основные элементы работы», — рассказал Песков.

Планируется, что Путин ознакомится с основными направлениями работы «Яндекса», в том числе обновленным алгоритмом поисковой системы. Президенту расскажут о разработках в области искусственного интеллекта и онлайн-сервисах.

В прошлом году «Яндекс» начал разработку беспилотного автомобиля, который сможет следовать по заданному маршруту и объезжать препятствия, а в случае если это невозможно сделать — останавливаться.

Владимиру Путину сегодня в офисе Яндекса покажут автомобиль-беспилотник и "Алису" - машинный интеллект pic.twitter.com/lHuLfDRFTy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 21, 2017

Ранее Путин посетил церемонию открытия памятника «Тысячелетие России», приуроченного к 1155-летию зарождения российской государственности. Президент подчеркнул, что общая задача россиян заключается в том, чтобы «свято чтить достояние многих поколений предшественников, свято беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о благополучии и процветании Родины», сообщает «Утро.ru».