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Ракка: в августе коалиция США убила более 400 мирных жителей
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    Ракка: в августе коалиция США убила более 400 мирных жителей

    13:45  21 Сентября 2017
    13038

    Ракка: в августе коалиция США убила более 400 мирных жителей

    Ракка, 21 сентября. Жертвами международной коалиции в августе 2017 года стали 430 жителей Ракки.

    Представители общественных организаций сообщают, что за август текущего года в результате авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США в сирийской Ракке погибло более 430 мирных жителей. В среднем американские бомбы, ракеты и снаряды падают на кварталы населенного пункта каждые восемь минут.

    Отмечается, что с начала военной операции в Ракке погибло свыше тысячи гражданских лиц. Около 75 процентов города лежат в руинах, из Ракки бежали порядка 190000 местных жителей, подчеркивают активисты.

    Ракка: в августе коалиция США убила более 400 мирных жителей

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #коалиция #ракка #ввс сша
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