Ракка: в августе коалиция США убила более 400 мирных жителей

Ракка, 21 сентября. Жертвами международной коалиции в августе 2017 года стали 430 жителей Ракки.

Представители общественных организаций сообщают, что за август текущего года в результате авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США в сирийской Ракке погибло более 430 мирных жителей. В среднем американские бомбы, ракеты и снаряды падают на кварталы населенного пункта каждые восемь минут.

Отмечается, что с начала военной операции в Ракке погибло свыше тысячи гражданских лиц. Около 75 процентов города лежат в руинах, из Ракки бежали порядка 190000 местных жителей, подчеркивают активисты.