Разведка ДНР засекла переброску в Донбасс двух танковых взводов ВСУ

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Донецк, 21 сентября. Разведка Донецкой народной республики зафиксировала переброску в Донбасс двух танковых взводов украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.

По его словам, разведка ДНР заметила перемещение до двух танковых взводов из поселка Старый Крым (под Мариуполем) в район оккупированного ВСУ села Приморское на южном участке фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины три раза за минувший день нарушили режим перемирия, обстреляв территорию Луганской народной республики.