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Экономика
Названа причина отзыва более 89 тыс. кроссоверов Mitsubishi ASX в России
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    Названа причина отзыва более 89 тыс. кроссоверов Mitsubishi ASX в России

    13:46  21 Сентября 2017
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    Названа причина отзыва более 89 тыс. кроссоверов Mitsubishi ASX в России

    Москва, 21 сентября. Официальный представитель Mitsubishi в России «MMC Рус» отзывает 89 406 кроссоверов Mitsubishi ASX. Об этом в среду сообщает пресс-служба Росстандарта. 

    По информации ведомства, отозвать необходимо транспортные средства, проданные на российском рынке с июля 2010 года по январь минувшего года.

    Сообщается, что такое решение было принято потому, что на внутренние элементы двигателя стеклоочистителя может попасть вода с лобового стекла.

    Названа причина отзыва более 89 тыс. кроссоверов Mitsubishi ASX в России

    А это способно привести к коррозии внутренних деталей, в том числе к технической неисправности мотора стеклоочистителя.

    Ранее стало известно, что японский производитель Mitsubishi повысил цены на все три комплектации кроссовера Pajero в России. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #mitsubishi #автомобиль #рынок
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