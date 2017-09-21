Названа причина отзыва более 89 тыс. кроссоверов Mitsubishi ASX в России

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Москва, 21 сентября. Официальный представитель Mitsubishi в России «MMC Рус» отзывает 89 406 кроссоверов Mitsubishi ASX. Об этом в среду сообщает пресс-служба Росстандарта.

По информации ведомства, отозвать необходимо транспортные средства, проданные на российском рынке с июля 2010 года по январь минувшего года.

Сообщается, что такое решение было принято потому, что на внутренние элементы двигателя стеклоочистителя может попасть вода с лобового стекла.

А это способно привести к коррозии внутренних деталей, в том числе к технической неисправности мотора стеклоочистителя.

Ранее стало известно, что японский производитель Mitsubishi повысил цены на все три комплектации кроссовера Pajero в России.