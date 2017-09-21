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Россия
Кузен короля Швеции хочет заняться виноделием в Крыму
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    Кузен короля Швеции хочет заняться виноделием в Крыму

    13:37  21 Сентября 2017
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    Брат короля Швеции намерен выпускать элитное вино в Крыму

    Массандра, 21 сентября. Граф Ян Бернадотт выразил намерение помочь крымским винам «Массандра» вновь завоевать рынки Европы. Кузен шведского короля рассматривает возможность производства на предприятии линейки элитных вин.

    Потомок династии Романовых граф Бернадотт вместе с супругой прибыли в Ялту и осмотрели часть уникальной коллекции «Массандры», сообщает РИА Новости.

    Кузен шведского короля и руководство завода намерены обсудить возможность производства на российском предприятии линейки вин под брендом «Romanov-Массандра». Выпуск такой продукции может помочь крымским винам, против которых введены санкции Евросоюза и США, снова выйти на зарубежные рынки.

    Напомним, что «Массандра» — это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #крым #вино #массандра
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