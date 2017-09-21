Кузен короля Швеции хочет заняться виноделием в Крыму

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Массандра, 21 сентября. Граф Ян Бернадотт выразил намерение помочь крымским винам «Массандра» вновь завоевать рынки Европы. Кузен шведского короля рассматривает возможность производства на предприятии линейки элитных вин.

Потомок династии Романовых граф Бернадотт вместе с супругой прибыли в Ялту и осмотрели часть уникальной коллекции «Массандры», сообщает РИА Новости.

Кузен шведского короля и руководство завода намерены обсудить возможность производства на российском предприятии линейки вин под брендом «Romanov-Массандра». Выпуск такой продукции может помочь крымским винам, против которых введены санкции Евросоюза и США, снова выйти на зарубежные рынки.

Напомним, что «Массандра» — это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции.