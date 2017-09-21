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S&P понизило рейтинги Китая впервые за 18 лет
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    S&P понизило рейтинги Китая впервые за 18 лет

    13:29  21 Сентября 2017
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    S&P понизило рейтинги Китая впервые за 18 лет

    Нью-Йорк, 21 сентября. Финансовые аналитики Standard & Poor's понизили суверенные кредитные рейтинги КНР в национальной и иностранной валютах до «A+» с «AA-».

    Аналитическое агентство Standard & Poor's, принадлежащее американской корпорации McGraw-Hill, улучшило рейтинг Китая с «негативного» до «стабильного» уровня, сообщается в обновленном финансового исследовании компании. Кредитный рейтинг Пекина в национальной и иностранных валютах упал до «A+». Аналитики поясняют, что понижение связано с  экономическими и финансовыми рисками Китая на фоне продолжительного кредитного роста.

    Эксперты считают, что Китай сможет поддерживать рост экономики не более четырех лет. Несмотря на замедление инвестиций со стороны властей, Standard & Poor's предполагает среднегодовой рост ВВП на душу населения не более 4 процентов. Отметим, что это первое понижение рейтинга КНР с 1999 года.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #кнр #рейтинг
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