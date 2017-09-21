S&P понизило рейтинги Китая впервые за 18 лет

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Нью-Йорк, 21 сентября. Финансовые аналитики Standard & Poor's понизили суверенные кредитные рейтинги КНР в национальной и иностранной валютах до «A+» с «AA-».

Аналитическое агентство Standard & Poor's, принадлежащее американской корпорации McGraw-Hill, улучшило рейтинг Китая с «негативного» до «стабильного» уровня, сообщается в обновленном финансового исследовании компании. Кредитный рейтинг Пекина в национальной и иностранных валютах упал до «A+». Аналитики поясняют, что понижение связано с экономическими и финансовыми рисками Китая на фоне продолжительного кредитного роста.

Эксперты считают, что Китай сможет поддерживать рост экономики не более четырех лет. Несмотря на замедление инвестиций со стороны властей, Standard & Poor's предполагает среднегодовой рост ВВП на душу населения не более 4 процентов. Отметим, что это первое понижение рейтинга КНР с 1999 года.