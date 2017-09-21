Законопроект о запрете беби-боксов в России вернули Мизулиной

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Москва, 21 сентября. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей вернул сенатору Елене Мизулиной законопроект о запрете беби-боксов в России на доработку, сообщил источник в нижней палате.

Проект закона вернули Мизулиной, так как член Совета Федерации при повторном внесении его на рассмотрение «не обратила внимания на изменения к требованиям по внесению законопроектов». Документ был отклонен и передан сенатору на доработку.

Уточняется, что Мизулина предлагает запретить в России специальные места, где можно было бы анонимно оставить детей.

В начале сентября сообщалось, что в Перми ищут женщину, оставившую в беби-боксе новорожденную девочку.