Наступление «Джебхат ан-Нусры» в Хаме остановлено при поддержке ВКС РФ

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Хама, 21 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ полностью остановила наступление исламистов на севере провинции Хама.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило, что Сирийская арабская армия при воздушной поддержке российских летчиков полностью вернула все районы на севере провинции Хама, временно захваченные в ходе массированного наступления боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламская партия Туркестана» (обе организации запрещены в России).

Источник отмечает, что действия российской военной авиации позволили САА провести контрнаступление на порядки исламистов и полностью остановить продвижение противника.

* Организация запрещена на территории РФ.