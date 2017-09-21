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Наступление «Джебхат ан-Нусры» в Хаме остановлено при поддержке ВКС РФ
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    Наступление «Джебхат ан-Нусры» в Хаме остановлено при поддержке ВКС РФ

    13:27  21 Сентября 2017  /обновлено: 13:29  21 Сентября 2017
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    Наступление «Джебхат ан-Нусры» в Хаме остановлено при поддержке ВКС РФ

    Хама, 21 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ полностью остановила наступление исламистов на севере провинции Хама.

    Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило, что Сирийская арабская армия при воздушной поддержке российских летчиков полностью вернула все районы на севере провинции Хама, временно захваченные в ходе массированного наступления боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламская партия Туркестана» (обе организации запрещены в России).

    Источник отмечает, что действия российской военной авиации позволили САА провести контрнаступление на порядки исламистов и полностью остановить продвижение противника.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #саа
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