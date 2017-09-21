Пассажир скончался на борту лайнера, экстренно севшего в аэропорту Перми

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Пермь, 21 сентября. Пассажир китайского лайнера А-330, которому стало плохо на борту самолета, скончался в аэропорту во время реанимационных мероприятий.

Накануне вечером в аэропорту Перми совершил экстренную посадку лайнер китайского авиаперевозчика из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Известно, что самолет осуществлял рейс из Пекина в немецкий Дюссельдорф. Состояние пассажира ухудшилось, у него случился сердечный приступ.

После приземления к самолету подъехала карета скорой помощи. Гражданину Германии пытались оказать медпомощь, однако затем врачи диагностировали клиническую смерть, пишет Ura.ru