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Общество
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Происшествия
Пассажир скончался на борту лайнера, экстренно севшего в аэропорту Перми
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    Пассажир скончался на борту лайнера, экстренно севшего в аэропорту Перми

    13:16  21 Сентября 2017
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    Пассажир скончался на борту лайнера, экстренно севшего в аэропорту Перми

    Пермь, 21 сентября. Пассажир китайского лайнера А-330, которому стало плохо на борту самолета, скончался в аэропорту во время реанимационных мероприятий.

    Накануне вечером в аэропорту Перми совершил экстренную посадку лайнер китайского авиаперевозчика из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Известно, что самолет осуществлял рейс из Пекина в немецкий Дюссельдорф. Состояние пассажира ухудшилось, у него случился сердечный приступ.

    После приземления к самолету подъехала карета скорой помощи. Гражданину Германии пытались оказать медпомощь, однако затем врачи диагностировали клиническую смерть, пишет Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #пермь
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