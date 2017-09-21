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Ученые заявили, что Байкал расколет Евразию на две части
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    Ученые заявили, что Байкал расколет Евразию на две части

    13:21  21 Сентября 2017
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    Ученые заявили, что Байкал расколет Евразию на две части

    Новосибирск, 21 сентября. Через 20 лет на месте озера Байкал появится океан, который расколет Евразию на две части, заявили специалисты Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета.

    Ученые, занимаясь изучением Байкала, пришли к необычному выводу о его будущем. Они констатировали, что посередине Евразии существует Байкальская рифтовая зона, которая представляет собой огромный раскол.

    «Постепенно он расширяется, и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 млн лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан», — цитирует специалистов издание «Наука в Сибири».

    Ученые заявили, что Байкал расколет Евразию на две части

    Ранее эксперт рассказал, как очистить воздух в российских городах.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #байкал #евразия
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