Боевики ИГИЛ убили 13 курдов на севере Сирии

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Хасака, 21 сентября. Боевики «Исламского государства»* атаковали подразделение курдского ополчения в провинции Хасака.

По данным сирийского источника крупный отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал курдское ополчение из состава оппозиционного конклава «Сирийские демократические силы» (SDF) в районе Аш-Шаддади провинции Хасака.

По предварительным данным в ходе боестолкновения погибли 13 ополченцев «Отрядов народной самообороны» (YPG). Потери среди боевиков в данный момент уточняются.

Ранее сообщалось, что в провинции Дейр эз-Зор курды начали вливаться в ряды «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.