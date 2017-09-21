Боевики ИГИЛ убили 13 курдов на севере Сирии
Хасака, 21 сентября. Боевики «Исламского государства»* атаковали подразделение курдского ополчения в провинции Хасака.
По данным сирийского источника крупный отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал курдское ополчение из состава оппозиционного конклава «Сирийские демократические силы» (SDF) в районе Аш-Шаддади провинции Хасака.
По предварительным данным в ходе боестолкновения погибли 13 ополченцев «Отрядов народной самообороны» (YPG). Потери среди боевиков в данный момент уточняются.
Ранее сообщалось, что в провинции Дейр эз-Зор курды начали вливаться в ряды «Халифата».
#SYRIA#IslamicState Claims Killing 13 #SDF Fighters East Of Al-Shaddadah In Southern #Hasakah. #TerrorMonitor pic.twitter.com/SMGibNqpTW— Terrormonitor.org (@Terror_Monitor) September 20, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.