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Хама: боевики «Джейш аль-Наср» обстреляли из «Градов» позиции САА
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Боевики ИГИЛ убили 13 курдов на севере Сирии
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    Боевики ИГИЛ убили 13 курдов на севере Сирии

    13:11  21 Сентября 2017
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    Боевики ИГИЛ убили 13 курдов на севере Сирии

    Хасака, 21 сентября. Боевики «Исламского государства»* атаковали подразделение курдского ополчения в провинции Хасака.

    По данным сирийского источника крупный отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал курдское ополчение из состава оппозиционного конклава «Сирийские демократические силы» (SDF) в районе Аш-Шаддади провинции Хасака.

    По предварительным данным в ходе боестолкновения погибли 13 ополченцев «Отрядов народной самообороны» (YPG). Потери среди боевиков в данный момент уточняются.

    Ранее сообщалось, что в провинции Дейр эз-Зор курды начали вливаться в ряды «Халифата».

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #курды #хасака
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