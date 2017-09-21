Меркель пригрозила Анкаре ограничением экономического сотрудничества
Берлин, 21 сентября. Германия может принять дополнительные шаги по ограничению экономического сотрудничества с Турцией из-за кризиса в немецко-турецких отношениях. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По информации телерадиокомпании ARD, Берлин уже ограничил сотрудничество в экономической сфере и может продолжить работу в этом направлении.
«Если необходимо, мы продолжим это делать и дальше, чего мне бы, разумеется, не хотелось», — подчеркнула Меркель.
Напомним, в конце августа текущего года глава дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль заявил, что Турция не сможет вступить в Европейский союз, пока страной правит Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава немецкого МИД считает, что турецкая страна на сегодняшний день отдаляется от ЕС.