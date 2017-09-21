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Политика
Меркель пригрозила Анкаре ограничением экономического сотрудничества
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    Меркель пригрозила Анкаре ограничением экономического сотрудничества

    13:19  21 Сентября 2017
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    Меркель пригрозила Анкаре ограничением экономического сотрудничества

    Берлин, 21 сентября. Германия может принять дополнительные шаги по ограничению экономического сотрудничества с Турцией из-за кризиса в немецко-турецких отношениях. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

    По информации телерадиокомпании ARD, Берлин уже ограничил сотрудничество в экономической сфере и может продолжить работу в этом направлении.  

    «Если необходимо, мы продолжим это делать и дальше, чего мне бы, разумеется, не хотелось», — подчеркнула Меркель.

    Меркель пригрозила Анкаре ограничением экономического сотрудничества

    Напомним, в конце августа текущего года глава дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль заявил, что Турция не сможет вступить в Европейский союз, пока страной правит Реджеп Тайип Эрдоган.

    Глава немецкого МИД считает, что турецкая страна на сегодняшний день отдаляется от ЕС. 

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    Автор: Дана Балан
    #меркель #турция #германия
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