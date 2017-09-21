Меркель пригрозила Анкаре ограничением экономического сотрудничества

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Берлин, 21 сентября. Германия может принять дополнительные шаги по ограничению экономического сотрудничества с Турцией из-за кризиса в немецко-турецких отношениях. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По информации телерадиокомпании ARD, Берлин уже ограничил сотрудничество в экономической сфере и может продолжить работу в этом направлении.

«Если необходимо, мы продолжим это делать и дальше, чего мне бы, разумеется, не хотелось», — подчеркнула Меркель.

Напомним, в конце августа текущего года глава дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль заявил, что Турция не сможет вступить в Европейский союз, пока страной правит Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава немецкого МИД считает, что турецкая страна на сегодняшний день отдаляется от ЕС.