Руководителей «Черкизово» подозревают в выводе 300 млн рублей в кипрские офшоры ​​​​​​​

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Москва, 21 сентября. Руководство одного из крупнейших российский агрохолдингов подозревается в использовании незаконных налоговых схем, в результате чего бюджет РФ потерял почти 300 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники, стремясь незаконно занизить налоговую ставку с 15 до 5%, применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющегося технической транзитной компанией. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

Кроме того, Волк напомнила, что руководители «дочки» этого агрохолдинга путем незаконного возмещения НДС попытались похитить более 16 млн рублей. В декабре 2016 года по данному факту возбуждено уголовное дело.

В отношении 39-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

По данным источника агентства ТАСС, речь идет о руководителях агрохолдинга «Черкизово».

