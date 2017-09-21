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Руководителей «Черкизово» подозревают в выводе 300 млн рублей в кипрские офшоры ​​​​​​​
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    Руководителей «Черкизово» подозревают в выводе 300 млн рублей в кипрские офшоры ​​​​​​​

    14:40  21 Сентября 2017
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    Руководителей «Черкизово» подозревают в выводе 300 млн рублей в кипрские офшоры ​​​​​​​

    Москва, 21 сентября. Руководство одного из крупнейших российский агрохолдингов подозревается в использовании незаконных налоговых схем, в результате чего бюджет РФ потерял почти 300 млн рублей. 

    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники, стремясь незаконно занизить налоговую ставку с 15 до 5%, применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющегося технической транзитной компанией. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

    Кроме того, Волк напомнила, что руководители «дочки» этого агрохолдинга путем незаконного возмещения НДС попытались похитить более 16 млн рублей. В декабре 2016 года по данному факту возбуждено уголовное дело.

    В отношении 39-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

    По данным источника агентства ТАСС, речь идет о руководителях агрохолдинга «Черкизово». 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #мвд #налоги #офшоры #ущерб #черкизово #бюджет рф #вывод
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