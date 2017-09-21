Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Спорт
Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле
Политика
Посольство США пригласило россиян в Киев за американскими визами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посольство США пригласило россиян в Киев за американскими визами

    15:42  21 Сентября 2017
    46

    Посольство США пригласило россиян в Киев за американскими визами

    Вашингтон, 21 сентября. Посольство США на Украине предложило россиянам приехать в Киев и оформить там американскую визу. Приглашение опубликовано на официальном сайте американской дипмиссии.

    В ведомстве отмечают, что такой вариант подходит проживающим в России гражданам, которые «не могут обратиться за визой в США своевременно». Заявителям не обязательно быть резидентами Украины, достаточно находиться в стране при подаче заявления и получении визы. В посольстве подчеркивают, что документы по почте не принимаются.

    «Все заявители должны указать местный адрес в Украине – адрес отеля, родственников, офиса – во время записи на собеседование», — говорится в сообщении для визовых заявителей.

    Посольство США пригласило россиян в Киев за американскими визами

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и США находятся в очень низкой точке. Как передает Газета.Ру, министр считает, что администрация США тоже не удовлетворена состоянием этих отношений.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 29002

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41658

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20510

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8219

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7855
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        209
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7513
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        554
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26220