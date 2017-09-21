Посольство США пригласило россиян в Киев за американскими визами

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Вашингтон, 21 сентября. Посольство США на Украине предложило россиянам приехать в Киев и оформить там американскую визу. Приглашение опубликовано на официальном сайте американской дипмиссии.

В ведомстве отмечают, что такой вариант подходит проживающим в России гражданам, которые «не могут обратиться за визой в США своевременно». Заявителям не обязательно быть резидентами Украины, достаточно находиться в стране при подаче заявления и получении визы. В посольстве подчеркивают, что документы по почте не принимаются.

«Все заявители должны указать местный адрес в Украине – адрес отеля, родственников, офиса – во время записи на собеседование», — говорится в сообщении для визовых заявителей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и США находятся в очень низкой точке. Как передает Газета.Ру, министр считает, что администрация США тоже не удовлетворена состоянием этих отношений.