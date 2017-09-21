Критики составили список лучших фильмов мира о вампирах

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Голливуд, 21 сентября. Критики назвали лучший фильм о вампирах за всю историю кинематографа.

Лучшим фильмом о вампирах в истории названа комедийная картина Роберта Родригеса «От заката до рассвета», сразу за ним идет ставший классическим «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы по мотивам произведения Брэма Стокера, пишет агентство «Ридус». Третье место занял фильм «Интервью с вампиром» с участием Тома Круза и Брэда Питта.

Всего в списке лучших вампирских фильмов значатся 20 кинолент. В их числе одна из самых первых адаптированных экранизаций о графе Дракуле «Носферату: Призрак ночи». Этот фильм занял в рейтинге седьмое место.