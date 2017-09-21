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МИД Азербайджана способствует возвращению вывезенных в Ирак детей
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    МИД Азербайджана способствует возвращению вывезенных в Ирак детей

    13:01  21 Сентября 2017
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    МИД Азербайджана способствует возвращению вывезенных в Ирак детей

    Баку, 21 сентября. Посольство Азербайджана в Ираке работает над организацией возвращения детей боевиков «Исламского государства»* из Багдада.

    Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства страны Хикмет Гаджиев сообщил, что в данный момент дети боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые являлись выходцами из Азербайджана, в данный момент находятся в одном из приютов в иракском Багдаде.

    Отмечается, что у детей нет никаких документов, именно это и является основным препятствием для возвращения их на родину. Гаджиев подчеркнул, что сотрудники посольства ведут переговоры с властями Ирака и прилагают максимум усилий для организации возвращения детей в Азербайджан, пишет RT.

    МИД Азербайджана способствует возвращению вывезенных в Ирак детей

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #дети #иг #ирак #азербайджан
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