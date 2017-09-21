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Общество
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Политика
Совфед готовит закон о защите выборов в России от иностранного вмешательства
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    Совфед готовит закон о защите выборов в России от иностранного вмешательства

    15:39  21 Сентября 2017
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    Совфед готовит закон о защите выборов в России от иностранного вмешательства

    Москва, 21 сентября. Временная комиссия по защите государственного суверенитета Российской Федерации готовит законодательные положения, в рамках которых в российское законодательство будет введено понятие «иностранного вмешательства». Об этом сообщил руководитель комиссии Андрей Климов на международной конференции в ЦИК РФ.

    «Мы убедились, что нет, к сожалению, в международном праве определения, что такое вмешательство во внутренние дела, — отметил Климов. — Надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем юридически точно это описать и инкорпорировать в российское законодательство».

    Совфед готовит закон о защите выборов в России от иностранного вмешательства

    По словам Климова, в настоящий момент комиссия Совфеда работает над уточнением определения иностранного вмешательства во внутренние дела России. Пока что под иностранным вмешательством понимается деятельность иностранного государства или иностранных юридических или физических лиц, которые направлены на «изменение основ конституционного строя», а также внутренней и внешней политики РФ и состава органов государственной и муниципальной власти — таким образом, под это определение попадают действия, влияющие на результаты государственных или муниципальных выборов.

    Климов особо отметил, что иностранным вмешательством не будут считаться действия, совершенные в рамках действующих договоров с иностранными партнерами.

    Совфед готовит закон о защите выборов в России от иностранного вмешательства

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    Автор: Валентин Меликов
    #климов
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