Жителя Британии арестовали в Дубае за неприличный жест водителю

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Дубаи, 21 сентября. Британец Джамиль Ахмет Мукадам был арестован в Дубаи после конфликта с водителем, который произошел в начале 2017 года.

Мужчина ехал в аэропорт на арендованной машине. Во время пути он не поделил дорогу с другим водителем и показал ему средний палец. Теперь 23-летнему гражданину Великобритании грозит шесть месяцев тюрьмы.

Как отмечает «Ридус» со ссылкой на Daily Mail, Мукадам спокойно уехал в Британию и даже забыл об инциденте. Однако когда он снова прибыл в ОАЭ для отдыха, его арестовали.

«Я просидел два дня в камере с 172 преступниками, включая убийцу и насильника. Там не было ни кроватей, ни одеяла, ни еды» — рассказал Мукадам журналистам.

В данный момент британец отпущен под залог, он проживает в отеле за свой счет. Паспорт у него отобрали. В произошедшем мужчина винит туроператора, который не предупредил его о правилах проживания в ОАЭ.