Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Новосибирске за сутки раскупили билеты на предпоказ «Матильды»
Весь мир
Жителя Британии арестовали в Дубае за неприличный жест водителю
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителя Британии арестовали в Дубае за неприличный жест водителю

    15:48  21 Сентября 2017
    35

    Жителя Британии арестовали в Дубаи за средний палец водителю

    Дубаи, 21 сентября. Британец Джамиль Ахмет Мукадам был арестован в Дубаи после конфликта с водителем, который произошел в начале 2017 года.

    Мужчина ехал в аэропорт на арендованной машине. Во время пути он не поделил дорогу с другим водителем и показал ему средний палец. Теперь 23-летнему гражданину Великобритании грозит шесть месяцев тюрьмы.

    Как отмечает «Ридус» со ссылкой на Daily Mail, Мукадам спокойно уехал в Британию и даже забыл об инциденте. Однако когда он снова прибыл в ОАЭ для отдыха, его арестовали.

    «Я просидел два дня в камере с 172 преступниками, включая убийцу и насильника. Там не было ни кроватей, ни одеяла, ни еды» — рассказал Мукадам журналистам.

    В данный момент британец отпущен под залог, он проживает в отеле за свой счет. Паспорт у него отобрали. В произошедшем мужчина винит туроператора, который не предупредил его о правилах проживания в ОАЭ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #средний палец #дубаи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 29005

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41659

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20512

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8220

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7856
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        215
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7527
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        560
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26224