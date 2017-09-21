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Тело скончавшегося тенора Соткилавы доставили в Тбилиси
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    Тело скончавшегося тенора Соткилавы доставили в Тбилиси

    13:03  21 Сентября 2017
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    Тело скончавшегося тенора Соткилавы доставили в Тбилиси

    Тбилиси, 21 сентября. Тело скончавшегося в Москве оперного певца Зураба Соткилавы доставили в Тбилиси, где он будет похоронен.

    Поздно ночью самолет с телом тенора прибыл в аэропорт столицы Грузии, где его встречали родственники, коллеги, друзья и почетный караул.

    21-22 сентября в Тбилиси будет проходить панихида. 23 сентября гражданская панихида запланирована в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили. Похоронен оперный певец будет на Сабурталинском кладбище.

    Тело скончавшегося тенора Соткилавы доставили в Тбилиси

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что народный артист СССР Зураб Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #тбилиси #соткилава
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