Тело скончавшегося тенора Соткилавы доставили в Тбилиси

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Тбилиси, 21 сентября. Тело скончавшегося в Москве оперного певца Зураба Соткилавы доставили в Тбилиси, где он будет похоронен.

Поздно ночью самолет с телом тенора прибыл в аэропорт столицы Грузии, где его встречали родственники, коллеги, друзья и почетный караул.

21-22 сентября в Тбилиси будет проходить панихида. 23 сентября гражданская панихида запланирована в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили. Похоронен оперный певец будет на Сабурталинском кладбище.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что народный артист СССР Зураб Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности.