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Курс на сближение: как Россия и Япония будут взаимно привлекать туристов
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    Курс на сближение: как Россия и Япония будут взаимно привлекать туристов

    13:16  21 Сентября 2017
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    Взаимный интерес: эксперт рассказала о туристических направлениях РФ, привлекающих японцев

    Россия и Япония подписали ряд нормативно-правовых актов, направленных на увеличение турпотока. В церемонии приняли участие глава Ростуризма Олег Сафонов и руководитель Японского агентства по туризму Акихито Тамура.

    Японская сторона выразила уверенность в том, что подписание этих документов положительно скажется на туристической отрасли обеих стран. В Японии считают российский рынок перспективным.

    «Что касается перспективы выездного туризма, то мы ожидаем, что количество японских туристов в РФ будет увеличиваться, поскольку правительства наших стран принимают для этого необходимые меры, а также поскольку сборная Японии будет участвовать в чемпионате мира по футболу», — сказал Тамура.

    В документах, подписанных двумя государствами, говорится о совместных планах увеличить взаимный турпоток до 220 тысяч человек в 2018 году. В прошлом году в Москве был открыт офис организации по туризму при правительстве Японии. 

    Взаимный интерес: эксперт рассказала о туристических направлениях РФ, привлекающих японцев

    Как отметила в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, подписание такого рода документов — это положительный момент.

    «Туристам эти направления очень интересны, и это взаимный, постоянно растущий, интерес. Если для увеличения турпотоков Япония и Россия еще больше упростят визовый режим, то эта задача будет абсолютно точно выполнена. Японцы – это активные путешественники, и путешествуют они много. Япония для российских туристов тоже очень привлекательна. Любая либерализация, например, снижение цен, однозначно положительно повлияет на туристические потоки, несмотря на то, что Россия находится на довольно почтительном расстоянии от Японии. Я думаю, с японской стороны спрос будет на все регионы России», — говорит эксперт.

    Взаимный интерес: эксперт рассказала о туристических направлениях РФ, привлекающих японцев

    По словам Ломидзе, наибольший интерес для японского туриста в России представляют Курильские острова, Москва, Санкт-Петербург, Байкал и Камчатка.

    «Предпочтения японцев ничем не отличаются от предпочтений туристов из других стран», — заключает Майя Ломидзе.

    В сентябре Российский союз туриндустрии, ссылаясь на Росстат, озвучил позитивную статистику, свидетельствующую о повышении интереса иностранных туристов к России. За первые шесть месяцев 2017 года количество визитов в РФ выросло на 18%. В первую десятку стран, жители которых постелили Россию с целью ознакомиться с отечественными достопримечательностями и курортами, вошла и Япония. В последние годы, по оценкам различных ведомств, Японию посетили около 70 тысяч российских граждан, примерно такое же число японцев приезжали в Россию. В начале 2017 года Россия и Япония упростили визовый режим. После этого количество жителей Японии, посетивших Россию, выросло почти на 20%.

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    Автор: Михаил Блинов
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