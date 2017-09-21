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Большинство россиян хотят оставить в школах психологов
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    Большинство россиян хотят оставить в школах психологов

    12:49  21 Сентября 2017
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    Большинство россиян хотят оставить в школах психологов

    Москва, 21 сентября. Подавляющее большинство россиян выступает за сохранение ставок школьных психологов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    В опросе приняли участие 1200 человек. За сохранение профессии школьных психологов выступили 85% респондентов. Еще 12% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

    Большинство россиян хотят оставить в школах психологов

    Треть респондентов (34%) заявили, что в школах, где учатся их дети или внуки, нет таких специалистов, при этом большинство опрошенных (76%) сошлись во мнении, что инцидента со стрельбой в ивантеевской школе можно было бы избежать, если бы там был психолог, сообщает Телеканал 360.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россияне #опрос #психологи #школа
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