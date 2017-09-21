Большинство россиян хотят оставить в школах психологов

В Избранное

Москва, 21 сентября. Подавляющее большинство россиян выступает за сохранение ставок школьных психологов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В опросе приняли участие 1200 человек. За сохранение профессии школьных психологов выступили 85% респондентов. Еще 12% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Треть респондентов (34%) заявили, что в школах, где учатся их дети или внуки, нет таких специалистов, при этом большинство опрошенных (76%) сошлись во мнении, что инцидента со стрельбой в ивантеевской школе можно было бы избежать, если бы там был психолог, сообщает Телеканал 360.