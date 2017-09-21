Богданов обсудит Сирию с прибывшим в Москву спецпосланником КНР

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Москва, 21 сентября. Спецпосланник китайского правительства по Сирии Си Сяоянь 21 сентября встретится с представителем российского МИД Михаилом Богдановым, сообщил информированный источник.

Высокопоставленный китайский дипломат Си Сяоянь, уполномоченный правительством КНР по вопросам Сирии, в сопровождении делегации из четырех человек прибыл в российскую столицу 19 сентября. На сегодня запланирована встреча китайского спецпосланника и заместителя главы МИД России Михаила Богданова, пишет РИА Новости. Стороны обсудят сирийский кризис, по итогам встречи ожидается брифинг для журналистов.