Совбез ООН принял резолюцию о реформе миротворческих миссий

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Нью-Йорк, 21 сентября. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую увеличить эффективность работы миротворческих миссий. Документ поддержали 15 стран – членов СБ ООН.

С данной инициативой выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Все члены Совбеза настояли на дальнейшем обсуждении этого вопроса.

В документе отмечается необходимость «повышения уровня подотчетности, транспарентности, эффективности и результативности операций ООН по поддержанию мира». Добиться большей эффективности в работе миротворцев планируется путем улучшения планирования миссий и увеличения числа сил и средств ООН.

Совбез ООН также призвал усилить меры борьбы с «недостойным» поведением миротворцев и повысить качество их обучения.

Гутерриш отдельно подчеркнул, что миссии миротворцев ООН должны способствовать переговорам, а не становиться их альтернативой.