Путин призвал россиян заботиться о процветании родины
Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с 1115-й годовщиной зарождения государственности и призвал заботиться о родине, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин поздравил граждан страны с 1155-летием зарождения российской государственности.
«Этот юбилей знаменует важный этап российской истории – именно тогда, в далеком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства – на основе единения и согласия», — заметил глава России.
Путин также обратил внимание на символичность торжественных мероприятий, которые проходят на Новгородской земле. Он напомнил, что именно там «формировались традиции гражданственности», а также культурное и духовно-нравственное наследие народа.
«Наша общая задача – свято чтить достояние многих поколений предшественников, свято беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о благополучии и процветании Родины», — призвал президент.