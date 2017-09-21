Путин призвал россиян заботиться о процветании родины

В Избранное

Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с 1115-й годовщиной зарождения государственности и призвал заботиться о родине, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поздравил граждан страны с 1155-летием зарождения российской государственности.

«Этот юбилей знаменует важный этап российской истории – именно тогда, в далеком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства – на основе единения и согласия», — заметил глава России.

Путин также обратил внимание на символичность торжественных мероприятий, которые проходят на Новгородской земле. Он напомнил, что именно там «формировались традиции гражданственности», а также культурное и духовно-нравственное наследие народа.