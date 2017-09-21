Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Общество
Почему глава Роскомнадзора прав в вопросе использования мата в Интернете
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Почему глава Роскомнадзора прав в вопросе использования мата в Интернете

    13:45  21 Сентября 2017
    185

    Александр Жаров

    Интернет-пользователи должны самостоятельно организовать систему, благодаря которой можно было бы избавиться от нецензурных слов в Сети. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе интервью телеканалу «Россия 24». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Обсценная лексика

    «Лично я к этому отношусь негативно. Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», — отметил Жаров.

    Глава Роскомнадзора обратил внимание на то, что официально зарегистрированные средства массовой информации несут полную ответственность за публикацию материалов, которые содержат нецензурную лексику. И в то же время поведение популярных блогеров с многомиллионной аудиторией абсолютно никак не регулируется законом.

    Непристойно и аморально: почему глава Роскомнадзора прав в отношении мата в Интернете

    Кроме того, он привел пример с саморегуляцией своего коллектива. Все сотрудники ведомства Жарова кладут по рублю в специальную кассу за каждое матерное слово.

    «За последние четыре года, что мы используем эту меру, количество мата в нашем сообществе уменьшилось», — заключил Александр Жаров, добавив, что все собранные деньги направляются на благотворительность.

    Глава Роскомнадзора выразил надежду, что интернет-сообщество сможет разработать собственные правила для очищения своего языка от мата.

    Проверка реакции

    Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал заявление Александра Жарова, вызвавшего жаркие дискуссии в Сети. Некоторые, похоже, всерьез подумали, что речь может пойти о полном запрете нецензурной лексики в Интернете. 

    «Глава Роскомнадзора обращает внимание именно на мат, который легко может быть доступен для широких масс, особенно для подрастающего поколения, на веб-сайтах, в различных сообществах в социальных сетях и так далее. О частной переписке даже не идет и речи. Такая аккуратная подача истории про мат от главы Роскомнадзора очень хорошо зашла в массы. Я бы сказал, это некое апробирование данной темы и проверка реакции.

    Мат в целом влияет на моральный облик и уровень развития общества. Использование мата присуще в основном представителям маргинальных кругов, а в Интернете это явление распространилось шире. И это однозначно проблема», — добавил Иван Аркатов.

    Александр Жаров

    По мнению эксперта, использование ненормативной лексики напрямую влияет на кругозор человека. Многие считают, что мат унижает человека, но в то же время большинство, так или иначе, употребляет матерные выражения.

    «Детей наказывают за употребление мата, но взрослые почему-то не хотят нести ответственность за свои слова. Какой они пример подают подрастающему поколению? Конечно, жесткими запретами тяжело решить проблему, особенно использование ненормативной лексики, особенно в интернет-пространстве. В этот раз Роскомнадзор в лице своего руководителя решил опробовать новые методы. Самое главное, что нам показывают именно личный пример Александра Жарова и сотрудников его ведомства. Он фактически предлагает на основе примера Роскомнадзора организовать саморегулирование использования мата в интернет-пространстве. Мат не нужен ни в СМИ, ни на работе. И главное, своими действиями Жаров показывает, что этот вопрос можно решить», — добавил Иван Аркатов.

    По мнению эксперта, тема использования ненормативной лексики крайне сложна. Физически запретить ее использование невозможно, но дать тонкий призыв, на основе собственного опыта — однозначно интересный ход. 

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #роскомнадзор #жаров #матвей ганапольский
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть