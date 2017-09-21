Почему глава Роскомнадзора прав в вопросе использования мата в Интернете

Интернет-пользователи должны самостоятельно организовать систему, благодаря которой можно было бы избавиться от нецензурных слов в Сети. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе интервью телеканалу «Россия 24». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Обсценная лексика

«Лично я к этому отношусь негативно. Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», — отметил Жаров.

Глава Роскомнадзора обратил внимание на то, что официально зарегистрированные средства массовой информации несут полную ответственность за публикацию материалов, которые содержат нецензурную лексику. И в то же время поведение популярных блогеров с многомиллионной аудиторией абсолютно никак не регулируется законом.

Кроме того, он привел пример с саморегуляцией своего коллектива. Все сотрудники ведомства Жарова кладут по рублю в специальную кассу за каждое матерное слово.

«За последние четыре года, что мы используем эту меру, количество мата в нашем сообществе уменьшилось», — заключил Александр Жаров, добавив, что все собранные деньги направляются на благотворительность.

Глава Роскомнадзора выразил надежду, что интернет-сообщество сможет разработать собственные правила для очищения своего языка от мата.

Проверка реакции

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал заявление Александра Жарова, вызвавшего жаркие дискуссии в Сети. Некоторые, похоже, всерьез подумали, что речь может пойти о полном запрете нецензурной лексики в Интернете.

«Глава Роскомнадзора обращает внимание именно на мат, который легко может быть доступен для широких масс, особенно для подрастающего поколения, на веб-сайтах, в различных сообществах в социальных сетях и так далее. О частной переписке даже не идет и речи. Такая аккуратная подача истории про мат от главы Роскомнадзора очень хорошо зашла в массы. Я бы сказал, это некое апробирование данной темы и проверка реакции. Мат в целом влияет на моральный облик и уровень развития общества. Использование мата присуще в основном представителям маргинальных кругов, а в Интернете это явление распространилось шире. И это однозначно проблема», — добавил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, использование ненормативной лексики напрямую влияет на кругозор человека. Многие считают, что мат унижает человека, но в то же время большинство, так или иначе, употребляет матерные выражения.

«Детей наказывают за употребление мата, но взрослые почему-то не хотят нести ответственность за свои слова. Какой они пример подают подрастающему поколению? Конечно, жесткими запретами тяжело решить проблему, особенно использование ненормативной лексики, особенно в интернет-пространстве. В этот раз Роскомнадзор в лице своего руководителя решил опробовать новые методы. Самое главное, что нам показывают именно личный пример Александра Жарова и сотрудников его ведомства. Он фактически предлагает на основе примера Роскомнадзора организовать саморегулирование использования мата в интернет-пространстве. Мат не нужен ни в СМИ, ни на работе. И главное, своими действиями Жаров показывает, что этот вопрос можно решить», — добавил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, тема использования ненормативной лексики крайне сложна. Физически запретить ее использование невозможно, но дать тонкий призыв, на основе собственного опыта — однозначно интересный ход.