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Власти Российской Федерации не видят смысла в развертывании миротворческой миссии ООН на российско-украинской границе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Если миротворцы разместятся на нашей границе, Киев начнет геноцид жителей ДНР и ЛНР, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Представители Украины хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе», — подчеркнул Гатилов.

При этом замминистра высказал мнение, что Киев поставит все с ног на голову и первым делом перекроет границу России с Украиной, после чего будет решать другие аспекты, связанные с «урегулированием» вопроса Донбасса.

«Размещение ООН на границе с Украиной приведет к геноциду жителей Донбасса, нельзя этого допускать. Киев точно начнет боевые действия. Когда Кремль говорит о мирном урегулировании, то начинать надо с малого — с размещения миссии ООН в местах разграничения, чтобы, наконец, прекратилось огневое воздействие на мирные кварталы народных республик», — поясняет ситуацию сенатор.

Он же напоминает, что практически каждый день украинские силовики по 50-100 раз ведут обстрел территорий народных республик, но мировое сообщество остается безучастным из-за влияния третьей стороны.

«Рулят этим процессом американцы, которым не нужны ни люди, живущие в Донецке и Луганске, ни население Украины в целом. Вашингтону нужны территории и ресурсы страны, а это в конечном итоге приведет к краху государства, его развалу и делению. Но американцев это не интересует. Можно по-разному созерцать то, что происходит, но человеческие жизни все-таки дороже. А то, что сейчас делается в ДНР и ЛНР, — это все связанно с человеческими жизнями, люди живут в аду, и Киев хочет ад усилить. А тех, кто откажется там жить, уничтожат физически националистическими батальонами. И обеспечат все это «миротворческие миссии ООН», — продолжает Клинцевич.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что его государству необходим немедленный ввод миротворцев Организации Объединенных Наций.

«В Киеве понимают, что расставленные на российских границах миссии будут открыто противодействовать поддержке и помощи народным республикам со стороны России. Киев все еще пытается нас обвинять в переброске через границу вооружения и военной техники, личного состава и т.д. Но ничего этого нет, люди получают гуманитарную помощь, а блокирование границы приведет к тому, что люди останутся без медикаментов и других необходимых вещей», — заключил сенатор.

5 сентября Москва внесла резолюцию о миротворцах в Совет Безопасности ООН. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между войсками народных республик и украинскими силовиками. Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с представителями ДНР и ЛНР.