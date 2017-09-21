Американской учительнице грозит пожизненный срок за секс со старшеклассниками

Литл-Рок, 21 сентября. Учительнице из американского штата Арканзас грозит до 40 лет лишения свободы или пожизненное заключение за совращение школьников.

Следствие установило, что 25-летняя Лорен Голайн спала с четырьмя старшеклассниками с января по апрель 2016 года. Для этого она отправляла ученикам сообщения сексуального характера, приглашая их в гости. Причем в один из дней у нее успели побывать двое старшеклассников. Сама девушка призналась, что спасала с учениками, но при этом боялась потерять мужа, пишет Ридус.