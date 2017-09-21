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Американской учительнице грозит пожизненный срок за секс со старшеклассниками
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    Американской учительнице грозит пожизненный срок за секс со старшеклассниками

    12:41  21 Сентября 2017
    2391

    Кадр из фильма «Очень плохая училка»

    Литл-Рок, 21 сентября. Учительнице из американского штата Арканзас грозит до 40 лет лишения свободы или пожизненное заключение за совращение школьников.

    Следствие установило, что 25-летняя Лорен Голайн спала с четырьмя старшеклассниками с января по апрель 2016 года. Для этого она отправляла ученикам сообщения сексуального характера, приглашая их в гости. Причем в один из дней у нее успели побывать двое старшеклассников. Сама девушка призналась, что спасала с учениками, но при этом боялась потерять мужа, пишет Ридус.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #секс #школьники #учтельница #ученики
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