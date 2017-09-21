Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Автомобиль в Петербурге сбил перебегавшего дорогу трехлетнего ребенка
Общество
«Туча-цунами» зависла в небе над Ямалом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Туча-цунами» зависла в небе над Ямалом

    12:45  21 Сентября 2017
    43

    «Туча-цунами» зависла в небе над Ямалом

    Салехард, 21 сентября. Жители Ямала сфотографировали необычное «облако-цунами», которое появилось в небе над Салехардом накануне. Снимки быстро распространились в социальных сетях.

    «Туча-цунами над Салехардом… Красиво, но страшно… Такое часто бывает, люблю представлять, что это горы», — цитирует Ura.Ru слова одного из пользователей.

    По словам местных жителей, в небе над Ямалом появился «грозовой воротник» — вал облаков, который образуется на границе атмосферных фронтов. Подобное явление часто сопровождается шквалами, ливнями, грозами, перепадами давления.

     

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #ямал #облако
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28970

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41620

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20442

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8195

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7809
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        93
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7161
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        484
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26113