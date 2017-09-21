«Туча-цунами» зависла в небе над Ямалом

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Салехард, 21 сентября. Жители Ямала сфотографировали необычное «облако-цунами», которое появилось в небе над Салехардом накануне. Снимки быстро распространились в социальных сетях.

«Туча-цунами над Салехардом… Красиво, но страшно… Такое часто бывает, люблю представлять, что это горы», — цитирует Ura.Ru слова одного из пользователей.

По словам местных жителей, в небе над Ямалом появился «грозовой воротник» — вал облаков, который образуется на границе атмосферных фронтов. Подобное явление часто сопровождается шквалами, ливнями, грозами, перепадами давления.