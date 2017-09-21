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Москва, 21 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЦБ РФ о санации «Бинбанка», напомнив, что отношения с кредитными учреждениями в России являются прерогативой Банка России.

«Центробанк РФ — это независимый орган, и его действия по финансовому оздоровлению банков не требуют согласования с Кремлем», — сказал Песков, подчеркнув, что регулированиебанковского сектора находится полностью в руках и компетенции Центробанка.

Кроме того, он напомнил и о «неоднократно сказанных президентом слов в поддержку Центробанка и Эльвиры Набиуллиной».

Как сообщалось ранее, сегодня ЦБ РФ принял решение о санации «Бинбанка» с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

