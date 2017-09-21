Песков прокомментировал решение ЦБ РФ о санации «Бинбанка»
Москва, 21 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЦБ РФ о санации «Бинбанка», напомнив, что отношения с кредитными учреждениями в России являются прерогативой Банка России.
«Центробанк РФ — это независимый орган, и его действия по финансовому оздоровлению банков не требуют согласования с Кремлем», — сказал Песков, подчеркнув, что регулированиебанковского сектора находится полностью в руках и компетенции Центробанка.
Кроме того, он напомнил и о «неоднократно сказанных президентом слов в поддержку Центробанка и Эльвиры Набиуллиной».
Как сообщалось ранее, сегодня ЦБ РФ принял решение о санации «Бинбанка» с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.