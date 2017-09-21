Жонглируя цифрами: как Порошенко придумал 500 млн военной помощи из США

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Несмотря на все заверения Порошенко, Конгресс США еще не принял окончательного решения о предоставлении Киеву военной помощи.

Напомним, что не так давно президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США включил в американский военный бюджет на 2018 год пункт о предоставлении Киеву субсидий на закупку летального вооружения на 500 миллионов долларов. Порошенко обещал использовать эти деньги и это оружие для того, чтобы «освободить» Донбасс.

Тем не менее, как оказалось, среди американских законодателей все еще нет консенсуса по поводу оборонных расходов страны в следующем фискальном году. Сенат и Палата представителей США подготовили разные проекты бюджета. В сенатском бюджете пункт о военной поддержке Украины предполагает выделение ей 500 миллионов долларов, в бюджете Палаты представителей — всего 150 миллионов. Пока бюджет не согласован в своей окончательной форме, он не ляжет на подпись к президенту США.

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), сверх того указывает, что президент Порошенко несколько подтасовал используемые им цифры.

«Оборонный бюджет США на 2018 фискальный год действительно все еще обсуждается. В отношении суммы, которая должна быть выделена на поддержку Украины, также есть существенные разногласия. Главное, Порошенко допустил неточность, когда говорил о 500 миллионах долларов, которые якобы собираются выделить Украине США», — заявил американист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

На самом деле, поясняет Рогулев, хоть эта цифра и имеется в сенатском проекте бюджета, вся она не будет выделена Украине в 2018 году. Более того, часть этой суммы уже выплачена. «США профинансируют Украину на 500 миллионов долларов, но не за один год. 500 миллионов — это весь объем военной помощи в совокупности. Что-то из этого уже было выделено Киеву в предыдущие годы. В 2018 году ему причитается только 150 миллионов», — подчеркивает политолог.

«Порошенко просто жонглирует цифрами, чтобы продемонстрировать поддержку, которую США оказывают его правительству и его политике. Обращать внимание надо не на его слова, а на реальные цифры», — отмечает Юрий Рогулев.

Скорее всего, считает политолог, в следующем году Украина не увидит даже этих 150 миллионов. Против таких субсидий выступает Белый дом.