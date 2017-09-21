Казнь ИГИЛ в Дейр эз-Зоре прервал авиаудар беспилотника

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Абу-Камаль, 21 сентября. Боевики «Исламского государства»* не смогли завершить публичную казнь из-за атаки беспилотного аппарата.

Британские ВВС сообщили, что в мае текущего года беспилотный летательный аппарат нанес ракетный удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе населенного пункта Абу-Камаль провинции Дейр эз-Зор.

Игиловцы планировали провести публичную казнь, на кадрах видеозаписи к смерти готовятся двое пленников в наручниках. Оператор беспилотника нанес точечный ракетный удар, после чего зрители и палачи разбежались.

* Организация запрещена на территории РФ.