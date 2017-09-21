Дутерте публично обещал убить сына из-за наркотиков
Манила, 21 сентября. Президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал расследование в отношении Паоло Дутерте, которого обвиняют в причастности к китайской мафии.
Duterte to son Paolo: I ordered cops to kill you if you're into drugs https://t.co/N333ECjr2m— GMA News (@gmanews) September 20, 2017
По словам оппозиционного филиппинского депутата, сын президента помогал наркоторговцам доставлять метамфетамин в страну. В ответ Дутерте потребовал представить ему доказательства обвинений.
«Если мои дети будут причастны к наркотикам, убейте их, чтобы людям нечего было сказать», — заявил президент Филиппин. Он также заверил Паоло, что прикажет убить его в случае необходимости.
Напомним, что Родриго Дутерте является активным борцом с распространением наркотиков.