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Политика
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Политика
Дутерте публично обещал убить сына из-за наркотиков
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    Дутерте публично обещал убить сына из-за наркотиков

    12:26  21 Сентября 2017
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    Дутерте публично обещал убить сына из-за наркотиков

    Манила, 21 сентября. Президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал расследование в отношении Паоло Дутерте, которого обвиняют в причастности к китайской мафии.

    По словам оппозиционного филиппинского депутата, сын президента помогал наркоторговцам доставлять метамфетамин в страну. В ответ Дутерте потребовал представить ему доказательства обвинений.

    «Если мои дети будут причастны к наркотикам, убейте их, чтобы людям нечего было сказать», — заявил президент Филиппин. Он также заверил Паоло, что прикажет убить его в случае необходимости.

    Напомним, что Родриго Дутерте является активным борцом с распространением наркотиков.

    Автор: Алексей Громов
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    #дутерте #наркотики
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