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Пять стран-участниц совместной группы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing-777 рейс MH17 над Донбассом в июле 2014 года подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании. Документ подписали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В совместном меморандуме говорится о политической поддержке «уголовного преследования лиц, обвиняемых в том, что они сбили самолет рейса МН17». Рассчитывать на справедливый суд со стороны стран, изначально поддерживавших предвзятое и субъективное расследование, не приходится, считает член Совета Федерации РФ Игорь Морозов.

Сообщается, что обвинения против предполагаемых виновников крушения малайзийского Boeing будут выдвигаться на основании нидерландских законов, но «при активной поддержке со стороны международного сообщества».

«Страны группы настроены привлечь виновных к ответственности, и меморандум прямо свидетельствует об этом», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

JIT countries confirm their support for Dutch prosecution of #MH17 suspects https://t.co/pzEf99CejR pic.twitter.com/lJOmo5AAMs — Netherlands ???????? MFA (@DutchMFA) September 20, 2017

Boeing-777 авиакомпании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек — все пассажиры и члены экипажа. Большинство погибших были гражданами Нидерландов. Международная группа следователей утверждает, что самолет якобы был сбит комплексом ПВО «Бук» с территории, на тот момент подконтрольной силам Донецкой народной республики. ДНР и Россия эти обвинения категорически отвергают. В России первоначально приоритетной считалась версия, что малайзийский лайнер мог быть сбит украинским истребителем, позже концерн «Алмаз-Антей», занимающийся производством систем «Бук», провел эксперимент, на основании которого эксперты предприятия сделали вывод, что MH17 был сбит с территории, которую в тот момент контролировали украинские военные.

Принятие совместного меморандум странами, участвующими в расследовании катастрофы Boeing-777, Федеральному агентству новостей прокомментировал член Совета Федерации Игорь Морозов. По мнению Морозова, никакой объективности от «расследователей» ожидать не приходится.

«Эта группа стран уже показала, что она нарушает сами принципы расследования авиакатастроф, — отметил сенатор. — Российские эксперты неоднократно указывали на необъективный характер расследования, которое проводилось весь этот период. С российской стороны были представлены расчеты вылета ракеты, проведен опытный эксперимент, который давал возможность четко показать, как разорвалась ракета, какими поражающими элементами она была оснащена, и это показывало, что запуск из «Бука» был сделан со стороны украинских вооруженных сил. Это был «Бук-1», который находится на вооружении украинской армии».

Но все материалы и заключения российских экспертов не были учтены международной командой по расследованию катастрофы малайзийского Boeing, отметил сенатор.