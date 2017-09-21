Брата лидера «Христианского государства» задержали по делу о поджоге машин в Москве

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Москва, 21 сентября. Брат лидера православного общественного движения «Христианское государство — Святая Русь» Юрий Калинин был задержан полицией в Москве вместе с еще двумя активистами в рамках расследования дела о поджоге автомобилей перед офисом адвоката режиссера фильма «Матильда» Константина Добрынина. При обыске у активистов были найдены вещественные доказательства, свидетельствующие об их причастности к поджогу.

«Среди троих задержанных по уголовному делу о поджоге машин — брат Александра Калинина, Юрий Калинин. Ему и еще двум фигурантам дела предъявлены обвинения», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При обыске у фигурантов уголовного дела были изъяты четыре канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и два десятка небольших листков бумаги с подписью «За «Матильду» гореть». Один из подозреваемых был задержан в Москве, еще двое в Липецкой области.

Лидер «Христианского государства» Александр Калинин пока что не задержан. Его доставили в отделение полиции и берут показания в связи с делом о поджоге автомобилей.

Напомним, «Газета.ru» сообщала, что из-за угроз православных активистов крупнейшая российская сеть кинотеатров отказалась от показа фильма «Матильда».