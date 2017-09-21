Песков: Ложные заявления о «России-агрессоре» в Донбассе не оставляют места компромиссу
Москва, 21 сентября. Украинские обвинения в адрес России о якобы агрессии в Донбассе не оставляют места компромиссу по вопросу миротворцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал проект резолюции, который Украина внесла на рассмотрение в Совбез ООН. В документе предлагается ввести в Донбасс миротворцев. Кроме того, Россия представлена как якобы агрессор.
«При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, конечно, место для маневра вряд ли остается, — заметил представитель Кремля. — Ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел».
Песков напомнил, что Москва, как Париж и Берлин, является лишь гарантом выполнения минских соглашений со стороны участников конфликта, которым не является.
«Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, — заметил Песков. — Но любые компромиссы, они имеют определенную степень разумности и допустимости».