Песков: Ложные заявления о «России-агрессоре» в Донбассе не оставляют места компромиссу

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Москва, 21 сентября. Украинские обвинения в адрес России о якобы агрессии в Донбассе не оставляют места компромиссу по вопросу миротворцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал проект резолюции, который Украина внесла на рассмотрение в Совбез ООН. В документе предлагается ввести в Донбасс миротворцев. Кроме того, Россия представлена как якобы агрессор.

«При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, конечно, место для маневра вряд ли остается, — заметил представитель Кремля. — Ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел».

Песков напомнил, что Москва, как Париж и Берлин, является лишь гарантом выполнения минских соглашений со стороны участников конфликта, которым не является.