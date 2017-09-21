Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Трамп анонсировал расширение санкций против КНДР
Политика
Песков: Ложные заявления о «России-агрессоре» в Донбассе не оставляют места компромиссу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков: Ложные заявления о «России-агрессоре» в Донбассе не оставляют места компромиссу

    13:51  21 Сентября 2017
    260

    Песков: Ложные заявления о «России-агрессоре» в Донбассе не оставляют места компромиссу

    Москва, 21 сентября. Украинские обвинения в адрес России о якобы агрессии в Донбассе не оставляют места компромиссу по вопросу миротворцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал проект резолюции, который Украина внесла на рассмотрение в Совбез ООН. В документе предлагается ввести в Донбасс миротворцев. Кроме того, Россия представлена как якобы агрессор.

    «При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, конечно, место для маневра вряд ли остается, — заметил представитель Кремля. — Ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел».

    Песков напомнил, что Москва, как Париж и Берлин, является лишь гарантом выполнения минских соглашений со стороны участников конфликта, которым не является.

    «Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, — заметил Песков. — Но любые компромиссы, они имеют определенную степень разумности и допустимости».

    Песков: Ложные заявления о «России-агрессоре» в Донбассе не оставляют места компромиссу

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #донбасс #украина #песков #миротворцы #агрессор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 29014

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41680

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20548

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8229

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7884
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        132
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        288
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7875
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        605