Сирия: Россия провела гуманитарную акцию в городе Дар Эль-Кебира

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Москва, 21 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили около тонны продовольствия в населенный пункт в провинции Хомс.

Министерство обороны РФ сообщает, что военнослужащие России доставили партию гуманитарного груза в город Дар Эль-Кебира в провинции Хомс. Местные жители получили продукты и предметы первой необходимости.

По линии ООН гуманитарные акции за сутки были проведены в провинции Даръа, сирийцам роздано около 60 тонн продовольствия и лекарственных препаратов. Безопасность конвоя обеспечивали российские военные.

Медицинскую помощь в минувшие сутки получили 70 мирных жителей. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня в провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Дамаск и Алеппо.