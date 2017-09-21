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Общество
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Россия
Сирия: Россия провела гуманитарную акцию в городе Дар Эль-Кебира
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    Сирия: Россия провела гуманитарную акцию в городе Дар Эль-Кебира

    12:22  21 Сентября 2017
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    Сирия: Россия провела гуманитарную акцию в городе Дар Эль-Кебира

    Москва, 21 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили около тонны продовольствия в населенный пункт в провинции Хомс.

    Министерство обороны РФ сообщает, что военнослужащие  России доставили партию гуманитарного груза в город Дар Эль-Кебира в провинции Хомс. Местные жители получили продукты и предметы первой необходимости.

    По линии ООН гуманитарные акции за сутки были проведены в провинции Даръа, сирийцам роздано около 60 тонн продовольствия и лекарственных препаратов. Безопасность конвоя обеспечивали российские военные.

    Медицинскую помощь в минувшие сутки получили 70 мирных жителей. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня в провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Дамаск и Алеппо.

    Сирия: Россия провела гуманитарную акцию в городе Дар Эль-Кебира

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #рф #хомс
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