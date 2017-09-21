Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Лидера «Христианского государства» доставили в суд
Весь мир
«Сирийский экспресс» работает исправно: что на самом деле доставляют российские самолеты в Хмеймим
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Сирийский экспресс» работает исправно: что на самом деле доставляют российские самолеты в Хмеймим

    13:00  21 Сентября 2017
    990

    «Сирийский экспресс» работает исправно: что на самом деле доставляют российские самолеты в Хмеймим

    ВКС РФ значительно повысили интенсивность боевых вылетов в Сирии. Так, 21 августа  начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что интенсивность применения российской авиации увеличена до 60−70 боевых вылетов в сутки:

    «ВКС России в круглосуточном режиме осуществляют воздушную разведку, выявление и уничтожение бронетехники игиловцев *, пикапов с тяжелым вооружением и автомобильных колонн с боеприпасами».

    Благодаря такой активной поддержке Воздушно-космических сил, сирийским правительственным войскам удалось зачистить от боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) практически всю центральную Сирию, а также значительную территорию на востоке, деблокировать Дейр эз-Зор, форсировать Евфрат и закрепиться на левом берегу.

    Однако активное использование авиации сопряжено с серьезной затратой ресурсов — в частности, боеприпасов и горючего. Для того чтобы обеспечить российскую группировку в САР, необходимо было наладить надежный и бесперебойный транспортный канал. Для обеспечения авиагруппы ВКС РФ в Сирии используются сухогрузы и боевые десантные корабли (БДК), которые доставляют расходные средства такие как боеприпасы, топливо, оружие в российский пункт материально-технического обеспечения Тартус, а оттуда — уже в провинцию Латакия на авиабазу Хмеймим.

    «Сирийский экспресс» работает исправно: что на самом деле доставляют российские самолеты в Хмеймим

    В состав так называемого «Сирийского экспресса» входят несколько десятков только грузовых кораблей, самые известные из которых «Двиница-50» и «Кызыл-60». В конце июля также в Сети появились кадры гигантского корабля-снабженца «Спарта», который доставляет в ПМТО ВМФ РФ в Тартусе практически все необходимое для российских военнослужащих: лекарства, одежду, продовольствие и даже сборные домики для бойцов. Контейнеровозы «Спарта-1», «Спарта-2» и «Спарта-3» — самые большие контейнеровозы в России, их длина превосходит размеры футбольного поля. На борту «Спарта» может нести 450 контейнеров.

    Однако, по мнению некоторых экспертов, в последнее время снабжение авиабазы Хмеймим, где базируются ВКС РФ, ложится исключительно на военно-транспортную авиацию, а Россия якобы испытывает трудности в тыловом обеспечении российской группировки в Сирии. Виктор Мураховский, военный эксперт, руководитель журнала «Арсенал Отечества», в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал «опасения» экспертов о том, что России приходится срочно перебрасывать ресурсы по авиационному логистическому каналу:

    «Это, конечно, не так. Здесь об этом речи даже не идет. 99 процентов того, что касается оружия, боеприпасов и других расходных средств для отдельных операций, доставляется морем. При этом накоплены нормативные запасы как в Тартусе, так и в Хмеймиме. Кроме того, Россия частично использует местные ресурсы».

    «Сирийский экспресс» работает исправно: что на самом деле доставляют российские самолеты в Хмеймим

    Как объяснил эксперт, то, что перебрасывается военно-транспортной авиацией — это, в основном, образцы нового или перспективного вооружения:

    «Например, прибывает в Сирию боевая машина поддержки танков «Терминатор», которую мы все видели. Она же была доставлена самолетом, отработала там определенный период, где были проверены ее параметры в реальных боевых действий, после чего она опять самолетом убыла на территорию России. На сегодняшний день, по последним данным, которые официально Минобороны РФ озвучило, в Сирии в реальных боевых условиях проверено уже порядка четырехсот образцов вооружения и боевой техники, новых средств поражения (от авиационных до сухопутных). Часть из них относится к тем разработкам, которые находятся еще в стадии госиспытаний или перспективных. Они доставляются туда-обратно именно в таком режиме».

    Наш собеседник также отметил, что военно-транспортная авиация — это основной канал ротации личного состава и поставки запасных частей, узлов и агрегатов для проведения технического обслуживания или текущего ремонта соответствующих видов вооружения.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #москва #хмеймим #вкс рф #игил #башар асад #латакия #вмф рф #тартус #сирийский экспресс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        17:24 21 Сентября 2017 33

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29018

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41680

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20550

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8230
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам!»

        17:24   21 Сентября 2017
        33
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        142
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        293
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7985