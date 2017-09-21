«Сирийский экспресс» работает исправно: что на самом деле доставляют российские самолеты в Хмеймим

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ВКС РФ значительно повысили интенсивность боевых вылетов в Сирии. Так, 21 августа начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что интенсивность применения российской авиации увеличена до 60−70 боевых вылетов в сутки:

«ВКС России в круглосуточном режиме осуществляют воздушную разведку, выявление и уничтожение бронетехники игиловцев *, пикапов с тяжелым вооружением и автомобильных колонн с боеприпасами».

Благодаря такой активной поддержке Воздушно-космических сил, сирийским правительственным войскам удалось зачистить от боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) практически всю центральную Сирию, а также значительную территорию на востоке, деблокировать Дейр эз-Зор, форсировать Евфрат и закрепиться на левом берегу.

Однако активное использование авиации сопряжено с серьезной затратой ресурсов — в частности, боеприпасов и горючего. Для того чтобы обеспечить российскую группировку в САР, необходимо было наладить надежный и бесперебойный транспортный канал. Для обеспечения авиагруппы ВКС РФ в Сирии используются сухогрузы и боевые десантные корабли (БДК), которые доставляют расходные средства такие как боеприпасы, топливо, оружие в российский пункт материально-технического обеспечения Тартус, а оттуда — уже в провинцию Латакия на авиабазу Хмеймим.

В состав так называемого «Сирийского экспресса» входят несколько десятков только грузовых кораблей, самые известные из которых «Двиница-50» и «Кызыл-60». В конце июля также в Сети появились кадры гигантского корабля-снабженца «Спарта», который доставляет в ПМТО ВМФ РФ в Тартусе практически все необходимое для российских военнослужащих: лекарства, одежду, продовольствие и даже сборные домики для бойцов. Контейнеровозы «Спарта-1», «Спарта-2» и «Спарта-3» — самые большие контейнеровозы в России, их длина превосходит размеры футбольного поля. На борту «Спарта» может нести 450 контейнеров.

Однако, по мнению некоторых экспертов, в последнее время снабжение авиабазы Хмеймим, где базируются ВКС РФ, ложится исключительно на военно-транспортную авиацию, а Россия якобы испытывает трудности в тыловом обеспечении российской группировки в Сирии. Виктор Мураховский, военный эксперт, руководитель журнала «Арсенал Отечества», в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал «опасения» экспертов о том, что России приходится срочно перебрасывать ресурсы по авиационному логистическому каналу:

«Это, конечно, не так. Здесь об этом речи даже не идет. 99 процентов того, что касается оружия, боеприпасов и других расходных средств для отдельных операций, доставляется морем. При этом накоплены нормативные запасы как в Тартусе, так и в Хмеймиме. Кроме того, Россия частично использует местные ресурсы».

Как объяснил эксперт, то, что перебрасывается военно-транспортной авиацией — это, в основном, образцы нового или перспективного вооружения:

«Например, прибывает в Сирию боевая машина поддержки танков «Терминатор», которую мы все видели. Она же была доставлена самолетом, отработала там определенный период, где были проверены ее параметры в реальных боевых действий, после чего она опять самолетом убыла на территорию России. На сегодняшний день, по последним данным, которые официально Минобороны РФ озвучило, в Сирии в реальных боевых условиях проверено уже порядка четырехсот образцов вооружения и боевой техники, новых средств поражения (от авиационных до сухопутных). Часть из них относится к тем разработкам, которые находятся еще в стадии госиспытаний или перспективных. Они доставляются туда-обратно именно в таком режиме».

Наш собеседник также отметил, что военно-транспортная авиация — это основной канал ротации личного состава и поставки запасных частей, узлов и агрегатов для проведения технического обслуживания или текущего ремонта соответствующих видов вооружения.

* Организация запрещена на территории РФ.