Москва поддерживает «капитанов бизнеса» в инновационной сфере — Песков

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Москва, 21 сентября. Российские власти поддерживают и будут поддерживать «капитанов бизнеса», особенно в сфере инноваций. Об этом многократно заявлял президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент начинает публичную часть своего рабочего дня с посещения офиса компании «Яндекс». Он поздравит «Яндекс» и его сотрудников с 20-летием», — отметил Песков, добавив, что компания «Яндекс» лидирует в своем секторе.

В офисе «Яндекса» президенту продемонстрируют основные продукты компании, покажут как там проходит работа, покажут прототип автомобиля, который оснащен беспилотной системой управления, рассказал пресс-секретарь.