Сирия: Минобороны РФ зафиксировало шесть нарушений перемирия в зонах деэскалации

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Москва, 21 сентября. Российская сторона расценивает ситуацию в зонах деэскалации как стабильную.

Военное ведомство России сообщает, что в сирийских зонах деэскалации отмечено шесть случаев стрельбы в провинциях Дамаск (3) и Даръа (3). Анкара зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Дамаск.

Беспорядочная стрельба была открыта из легкого вооружения в регионах, находящихся под контролем террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (организации запрещены в России), отмечают российские военные.

* Организация запрещена на территории РФ.