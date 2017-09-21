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Сирия: Минобороны РФ зафиксировало шесть нарушений перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало шесть нарушений перемирия в зонах деэскалации

    12:14  21 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало шесть нарушений перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 21 сентября. Российская сторона расценивает ситуацию в зонах деэскалации как стабильную.

    Военное ведомство России сообщает, что в сирийских зонах деэскалации отмечено шесть случаев стрельбы в провинциях Дамаск (3) и Даръа (3). Анкара зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Дамаск.

    Беспорядочная стрельба была открыта из легкого вооружения в регионах, находящихся под контролем террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (организации запрещены в России), отмечают российские военные.

    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало шесть нарушений перемирия в зонах деэскалации

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #перемирие #стрельба
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