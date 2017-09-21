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Россия
ВКС РФ возглавит командующий группировкой в Сирии Суровикин — СМИ
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    ВКС РФ возглавит командующий группировкой в Сирии Суровикин — СМИ

    12:11  21 Сентября 2017
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    ВКС РФ возглавит командующий группировкой в Сирии Суровикин — СМИ

    Москва, 21 сентября. Новым командующим ВКС РФ станет главком российской группировки войск в Сирийской арабской республике Сергей Суровикин.

    Сообщается, что главнокомандующий группировкой войск в Сирии генерал-полковник Суровикин возглавит Воздушно-космические войска России вместо Виктора Бондарева, который покидает свой пост и уходит в Совет Федерации.

    Суровикин занял пост главкома группировки Вооруженных сил РФ в Сирии в мае текущего года. Ранее сообщалось, что его кандидатура рассматривается на должность главкома ВКС РФ вместе с другими кандидатами.

    Два источника в военном ведомстве России подтвердили, что Суровикин возглавит ВКС РФ с октября этого года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос журналистов, что Кремль не анонсирует кадровые решения.

    ВКС РФ возглавит командующий группировкой в Сирии Суровикин — СМИ

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    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #виктор бондарев #сергей суровикин #дмирий песков
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