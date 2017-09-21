Янукович обвинил Киев в фабрикации дел против политических противников

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Москва, 21 сентября. Экс-президент Украины Виктор Янукович объявил арест бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича по делу о «конституционном перевороте 2010 года» «агонией и политической местью нынешней верхушки власти Украины». Киев, считает Янукович, в настоящее время начал фабриковать уголовные дела против своих политических противников.

По словам Януковича, дело в отношении Лавриновича окажется «очередным мыльным пузырем» — по словам Януковича, экс-министра юстиции обвиняют лишь в том, что он выполнял возложенные на него обязанности.

«Странно слышать от представителей нынешнего украинского режима, организовавших расстрел людей на Майдане и на крови пришедших к власти, обвинения в перевороте и захвате власти», — отмечает Янукович.

По его мнению, Киев оказал «колоссальное давление» на судей для вынесения постановления об аресте Лавриновича. Экс-президент Украины выразил уверенность, что среди судей есть такие, кто «стоит на стороне закона» и вынесет решение об отмене ареста экс-министра юстиции.