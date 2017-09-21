Путин обсудит в Ульяновске развитие пассажирских перевозок

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Москва, 21 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы главы государства Владимира Путина на 22 сентября, отметив, что президент посетит Ульяновск, где состоится президиум госсовета по развитию региональных перевозок.

Кремль сообщил о планах российского лидера Владимира Путина на 22 сентября. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент отправится с рабочей поездкой в Ульяновск.

«Завтра президент работает в Ульяновске… В Ульяновске состоится заседание президиума госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах России», — сказал спикер.

Ранее сообщалось, что Путин продолжает контакты с региональными властями, передавая чиновникам папки с обращениями жителей России, поступившими во время прямой линии.