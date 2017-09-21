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Путин обсудит в Ульяновске развитие пассажирских перевозок
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    Путин обсудит в Ульяновске развитие пассажирских перевозок

    14:00  21 Сентября 2017
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    Путин обсудит в Ульяновске развитие пассажирских перевозок

    Москва, 21 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы главы государства Владимира Путина на 22 сентября, отметив, что президент посетит Ульяновск, где состоится президиум госсовета по развитию региональных перевозок. 

    Кремль сообщил о планах российского лидера Владимира Путина на 22 сентября. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент отправится с рабочей поездкой в Ульяновск. 

    «Завтра президент работает в Ульяновске… В Ульяновске состоится заседание президиума госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах России», — сказал спикер. 

    Ранее сообщалось, что Путин продолжает контакты с региональными властями, передавая чиновникам папки с обращениями жителей России, поступившими во время прямой линии. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #ульяновск
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