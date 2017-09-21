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Беженка из КНДР рассказала об извращениях Ким Чен Ына
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    Беженка из КНДР рассказала об извращениях Ким Чен Ына

    12:07  21 Сентября 2017
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    Беженка из КНДР рассказала об извращениях Ким Чен Ына

    Сеул, 21 сентября. Бежавшая из КНДР девушка рассказала об извращениях лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

    26-летняя Хи-Йон является дочкой бывшего приближенного к главе КНДР генерала. Она отметила, что сбежала с матерью и братом из страны, когда отец умер от алкоголизма.

    По словам девушки, Ким Чен Ын заставляет детей смотреть на расстрелы людей, специально снимая их со школьных занятий. Однажды она и сама стала свидетелем расстрела музыкантов.

    Кроме того, у лидера КНДР есть целый гарем несовершеннолетних наложниц. Специальные люди отбирают красивых девочек для него в школах. Каждый обед главы Северной Кореи обходится в в несколько тысяч долларов. Его любимое блюдо — суп из ласточкиных гнезд.

    Беженка из КНДР рассказала об извращениях Ким Чен Ына

    Также у Ким Чен Ына есть роскошные особняки по всей стране, несмотря на то, что жители его страны живут в полной нищете, цитирует Mirror «Дни.ру».

    Ранее президент Южной Кореи пригласил спортсменов из КНДР на Олимпиаду-2018, передает «Газета.ru».

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #кндр #ким чен ын
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