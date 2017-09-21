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Политика
Кремль солидарен с Минобороны РФ в оценке роли США в атаке боевиков в Сирии
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    Кремль солидарен с Минобороны РФ в оценке роли США в атаке боевиков в Сирии

    12:03  21 Сентября 2017  /обновлено: 12:17  21 Сентября 2017
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    Кремль солидарен с Минобороны РФ в оценке роли США в атаке боевиков в Сирии

    Москва, 21 сентября. Заявления Минобороны РФ о действиях США в Сирии не нуждаются в дополнительных комментариях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    По его словам, Кремль солидарен с военным ведомством РФ в оценке роли США, инициировавших атаку террористов в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.

    Кремль солидарен с Минобороны РФ в оценке роли США в атаке боевиков в Сирии

    Он также решительно подчеркнул, что эта оценка не может отличаться от той, которую ранее дали в министерстве обороны страны.

    «Поэтому все сказанное не нуждается в дополнительных комментариях», — подытожил Песков.

    Ранее в Минобороны РФ жестко предупредили представителя командования ВС США о пресечении попыток обстрелов из районов с курдами.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #песков #идлиб
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