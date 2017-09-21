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Москва, 21 сентября. Заявления Минобороны РФ о действиях США в Сирии не нуждаются в дополнительных комментариях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль солидарен с военным ведомством РФ в оценке роли США, инициировавших атаку террористов в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.

Он также решительно подчеркнул, что эта оценка не может отличаться от той, которую ранее дали в министерстве обороны страны.

«Поэтому все сказанное не нуждается в дополнительных комментариях», — подытожил Песков.

Ранее в Минобороны РФ жестко предупредили представителя командования ВС США о пресечении попыток обстрелов из районов с курдами.