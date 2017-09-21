Песков назвал главную цель встречи Путина с «капитанами бизнеса»

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Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин обсудит с представителями деловых кругов позитивную динамику в российской экономике. Цель этой встречи — сверить часы по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что встреча с представителями деловых кругов и объединений пройдет в Кремле.

«Вы знаете, что традиционно Путин такие встречи проводит. Главная цель, что называется – сверить часы по вопросам экономики, обсудить те позитивные проявления в динамике экономического развития», — заявил представитель Кремля.

По его словам, к позитивным изменениям, в частности, относится рост ВВП.

Ранее Песков анонсировал контакты российского лидера с бизнес-кругами «в ближайшей перспективе». По его словам, Путин регулярно контактирует с «капитанами российского бизнеса» и деловыми ассоциациями.