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Экономика
Песков назвал главную цель встречи Путина с «капитанами бизнеса»
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    Песков назвал главную цель встречи Путина с «капитанами бизнеса»

    13:52  21 Сентября 2017
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    Путин "сверит часы" с представителями деловых кругов - Песков

    Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин обсудит с представителями деловых кругов позитивную динамику в российской экономике. Цель этой встречи — сверить часы по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что встреча с представителями деловых кругов и объединений пройдет в Кремле. 

    «Вы знаете, что традиционно Путин такие встречи проводит. Главная цель, что называется – сверить часы по вопросам экономики, обсудить те позитивные проявления в динамике экономического развития», — заявил представитель Кремля.

    Песков назвал главную цель встречи Путина с «капитанами бизнеса»

    По его словам, к позитивным изменениям, в частности, относится рост ВВП.

    Ранее Песков анонсировал контакты российского лидера с бизнес-кругами «в ближайшей перспективе». По его словам, Путин регулярно контактирует с «капитанами российского бизнеса» и деловыми ассоциациями.

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    Автор: Борис Любимов
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