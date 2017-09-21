Брат пострадавшего мигранта рассказал о причинах избиения в ТЦ «Москва»

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Москва, 21 сентября. По словам брата пострадавшего, избиение грузчика в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» произошло из-за того, что он не уплатил положенную «мзду», неофициально собираемую охранниками торгового центра. За каждую из привезенных на рынок тележек он должен был уплатить по 800 рублей.

«Все дают охранникам деньги, а потом провозят товар, — рассказал родственник избитого приезжего из Таджикистана телеканалу «Подмосковье 360°». — Его забрали в офис. Сказали, не заплатил за три тележки».

По словам брата потерпевшего, в тот день охрана не успела собрать деньги с арендаторов, поскольку на рынке было очень много народа. Когда он привез вторую тележку, возник конфликт. После этого охранники вывели пострадавшего мигранта из торгового центра и избили до полусмерти. Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Москвы предотвратила массовую драку с участием мигрантов. В МВД столицы сообщили о 50 задержанных.