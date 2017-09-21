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Происшествия
Брат пострадавшего мигранта рассказал о причинах избиения в ТЦ «Москва»
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    Брат пострадавшего мигранта рассказал о причинах избиения в ТЦ «Москва»

    13:08  21 Сентября 2017
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    Брат пострадавшего мигранта рассказал о причинах избиения в ТЦ «Москва»

    Москва, 21 сентября. По словам брата пострадавшего, избиение грузчика в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» произошло из-за того, что он не уплатил положенную «мзду», неофициально собираемую охранниками торгового центра. За каждую из привезенных на рынок тележек он должен был уплатить по 800 рублей.

    «Все дают охранникам деньги, а потом провозят товар, — рассказал родственник избитого приезжего из Таджикистана телеканалу «Подмосковье 360°». — Его забрали в офис. Сказали, не заплатил за три тележки».

    Брат пострадавшего мигранта рассказал о причинах избиения в ТЦ «Москва»

    По словам брата потерпевшего, в тот день охрана не успела собрать деньги с арендаторов, поскольку на рынке было очень много народа. Когда он привез вторую тележку, возник конфликт. После этого охранники вывели пострадавшего мигранта из торгового центра и избили до полусмерти. Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Москвы предотвратила массовую драку с участием мигрантов. В МВД столицы сообщили о 50 задержанных.

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    Автор: Валентин Меликов
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