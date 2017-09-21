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Поставщики макак и мартышек украли полмиллиарда рублей из российского бюджета
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    Поставщики макак и мартышек украли полмиллиарда рублей из российского бюджета

    12:08  21 Сентября 2017
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    Поставщики макак и мартышек украли полмиллиарда рублей из российского бюджета

    Москва, 21 сентября. Компании, занимающиеся поставкой животных для лабораторных исследований, похитили из бюджета России полмиллиарда рублей, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова», «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН» и ИП «Хачатурян Э.С.» совершили хищение средств из госбюжета.

    Поставщики макак и мартышек украли полмиллиарда рублей из российского бюджета

    Компании занимались поставкой макак и мартышек для проведения исследований иммунологических препаратов. Как оказалось, в документах была прописана заведомо завышенная стоимость животных. Как установило следствие, поставщики похитили из бюджета порядка полмиллиарда рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #бюджет #хищение #макаки #мартышки #поставщики
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