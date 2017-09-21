Десятки взрослых и детей отравились шаурмой в Грозном

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Грозный, 21 сентября. Десятки человек, в том числе и маленькие дети, отравились шаурмой в Грозном. Все пострадавшие доставлены в республиканскую инфекционную больницу.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ по Чечне. В ведомстве уточнили, что все пострадавшие 19 и 20 сентября употребили в пищу шаурму и данар-кебабы в одном из кафе в Ленинском районе Грозного.

Всего с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы 44 человека, 12 из них – дети в возрасте от 3 до 17 лет.

Сейчас состояние отравившихся врачи оценивают как удовлетворительное. В кафе провели обыски, изъяв у владельца документы на осуществление предпринимательской деятельности и образцы продуктов питания.

Назначены судебные медицинские экспертизы.

