Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

В Избранное

Сирия, 21 сентября. Три мирных жителя погибло и восемь – получили ранения в результате обстрела ИГ* города Дейр эз-Зор, «Тахрир аш-Шам» открыла огонь по мирным поселениям Идлиба, при обстреле SDF в Алеппо погибла женщина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, оказывают армии САР поддержку в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Восточной Гуте, ведут бои с «Джебхат ан-Нусрой»* в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»: провело ракетный обстрел в Дейр эз-Зоре, в результате чего пострадало 11 мирных жителей.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение в Идлибе, противостоит САА в Хаме.

Курды: обстреляли поселение в Алеппо, в результате чего погибла женщина и ранено еще два мирных жителя.

Провинция Дамаск

В районе Аль Касимие Восточной Гуты подразделение Сирийской арабской армии (САА) подверглось обстрелу со стороны боевиков радикальной оппозиции при попытке проникнуть на территорию антиправительственных формирований. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@homsy222). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте информацию, в соответствии с которой ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укреплениям радикальных группировок в районе фермы Бейт Джинн в юго-западной части провинции Дамаск. Сообщений о потерях со стороны боевиков радикальных формирований пока нет.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Твехина на востоке провинции Алеппо, в результате обстрела позиций боевиков Демократическими силами Сирии (SDF) пострадали мирные жители. Местный источник в Twitter (@newsyarmouk) передает, что под огнем курдов погибла женщина, еще два человека получили ранения. В административном центре провинции Алеппо прогремело несколько взрывов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что боевики радикальной оппозиции провели ракетный обстрел района Аль-Хамдания. Информации о жертвах среди местного населения нет.

Провинция Дейр эз-Зор

За минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободила от террористов «Исламского государства»* пять населенных пунктов в близлежащих окрестностях города Дейр эз-Зор. Местные СМИ сообщали, что террористы ИГ массово покидают район и отступают на восток провинции. Однако источник в Twitter (@sy_newscenter) сообщает, что силы ИГИЛ*, оставшиеся в городе, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление правительственным войскам. Радикалы «Исламского государства» провели ракетный обстрел района Аль-Касур города Дейр эз-Зор. В результате инцидента погибло три мирных жителя и еще восемь человек получили ранения.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжаются столкновения между сирийской армией, поддерживаемой ВКС РФ, и боевиками «Тахрир аш-Шам». Военный источник в Twitter (@ymaccia) сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенных пунктов Тари и Хан Шейхун. Информационное агентство Damascus Now пишет, что террористы открыли огонь по жилым домам в поселении Шатха. Количество пострадавших от ракетного обстрела боевиков мирных жителей пока неизвестно.

На юге Идлиба в результате взрыва в штаб-квартире группировки «Тахрир аш-Шам» ликвидировано пять боевиков радикального формирования. По данным Damascus Now организатор взрыва на данный момент не известен.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций боевиков в районе Сахль аль-Габ на севере Хамы. Damascus Now пишет, что артиллерия правительственных войск бьет по укреплениям радикалов в окрестностях деревень Хурбат ан-Накус и Аз Зияра. Telegram-канал (@NRVR11) сообщает об ударах ВКС РФ по позициям боевиков в районе города Кафр Зета.

В это время на западе провинции Хама террористы «Ан-Нусры» и их союзники продолжают провокационные обстрелы подконтрольных сирийской армии территорий. Один из военных источников сообщает в Twitter (@Ferrapeechr1), что боевики открыли огонь по позициям САА в районе города Кафр Акид.

Ирак

Бойцы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и служба быстрого реагирования иракской армии освободили от «Исламского государства» деревню Канус, расположенную на берегу реки Тигр севернее Аиср Аш Шаркат. Об этом сообщает местный журналист в своем микроблоге в Twitter (@ MunAlimary).

Iraqi News сообщает, что на сирийско-иракской границе в провинции Анбар военными правительственной армии была задержана группа террористов «Исламского государства». Кроме того, информационное агентство пишет о боестолкновениях солдат армии Ирака с радикалами ИГ в провинциях Киркук и Салах эд-Дин.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)