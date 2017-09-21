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Общество
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Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба
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    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    12:30  21 Сентября 2017
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    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    Сирия, 21 сентября. Три мирных жителя погибло и восемь – получили ранения в результате обстрела ИГ* города Дейр эз-Зор, «Тахрир аш-Шам» открыла огонь по мирным поселениям Идлиба, при обстреле SDF в Алеппо погибла женщина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, оказывают армии САР поддержку в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Восточной Гуте, ведут бои с «Джебхат ан-Нусрой»* в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»:  провело ракетный обстрел в Дейр эз-Зоре, в результате чего пострадало 11 мирных жителей.

    «Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение в Идлибе, противостоит САА в Хаме.

    Курды: обстреляли поселение в Алеппо, в результате чего погибла женщина и ранено еще два мирных жителя.

    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    В районе Аль Касимие Восточной Гуты подразделение Сирийской арабской армии (САА) подверглось обстрелу со стороны боевиков радикальной оппозиции при попытке проникнуть на территорию антиправительственных формирований. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@homsy222). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте информацию, в соответствии с которой ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укреплениям радикальных группировок в районе фермы Бейт Джинн в юго-западной части провинции Дамаск. Сообщений о потерях со стороны боевиков радикальных формирований пока нет.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    В населенном пункте Твехина на востоке провинции Алеппо, в результате обстрела позиций боевиков Демократическими силами Сирии (SDF) пострадали мирные жители. Местный источник в Twitter (@newsyarmouk) передает, что под огнем курдов погибла женщина, еще два человека получили ранения. В административном центре провинции Алеппо прогремело несколько взрывов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что боевики радикальной оппозиции провели ракетный обстрел района Аль-Хамдания. Информации о жертвах среди местного населения нет.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    За минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободила от террористов «Исламского государства»* пять населенных пунктов в близлежащих окрестностях города Дейр эз-Зор. Местные СМИ сообщали, что террористы ИГ массово покидают район и отступают на восток провинции. Однако источник в Twitter (@sy_newscenter) сообщает, что силы ИГИЛ*, оставшиеся в городе, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление правительственным войскам. Радикалы «Исламского государства» провели ракетный обстрел района Аль-Касур города Дейр эз-Зор. В результате инцидента погибло три мирных жителя  и еще восемь человек получили ранения.   

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    В южной части провинции Идлиб продолжаются столкновения между сирийской армией, поддерживаемой ВКС РФ, и боевиками «Тахрир аш-Шам». Военный источник в Twitter (@ymaccia) сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенных пунктов Тари и Хан Шейхун. Информационное агентство Damascus Now пишет, что террористы открыли огонь по жилым домам в поселении Шатха. Количество пострадавших от ракетного обстрела боевиков мирных жителей пока неизвестно.

    На юге Идлиба в результате взрыва в штаб-квартире группировки «Тахрир аш-Шам» ликвидировано пять боевиков радикального формирования. По данным Damascus Now организатор взрыва на данный момент не известен.

    Провинция Хама

    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций боевиков в районе Сахль аль-Габ на севере Хамы. Damascus Now пишет, что артиллерия правительственных войск бьет по укреплениям радикалов в окрестностях деревень Хурбат ан-Накус и Аз Зияра. Telegram-канал (@NRVR11) сообщает об ударах ВКС РФ по позициям боевиков в районе города Кафр Зета.

    В это время на западе провинции Хама террористы «Ан-Нусры» и их союзники продолжают провокационные обстрелы подконтрольных сирийской армии территорий. Один из военных источников сообщает в Twitter (@Ferrapeechr1), что боевики открыли огонь по позициям САА в районе города Кафр Акид.

    Ирак

    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба

    Бойцы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и служба быстрого реагирования иракской армии освободили от «Исламского государства» деревню Канус, расположенную на берегу реки Тигр севернее Аиср Аш Шаркат. Об этом сообщает местный журналист в своем микроблоге в Twitter (@ MunAlimary).

    Iraqi News сообщает, что на сирийско-иракской границе в провинции Анбар военными правительственной армии была задержана группа террористов «Исламского государства». Кроме того, информационное агентство пишет о боестолкновениях солдат армии Ирака с радикалами ИГ в провинциях Киркук и Салах эд-Дин.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #идлиб #ан-нусра #салах ад-дин #анбар #тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 21 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечили освобождение шести поселений в Дейр эз-Зоре, в Хаме «Тахрир аш-Шам» уничтожила автобус САА
    Сирия новости 21 сентября 12.30: под огнем ИГ в Дейр эз-Зоре пострадало 11 мирных жителей, «Ан-Нусра» ведет обстрел жилых районов Идлиба
    Сирия новости 21 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ освободила 3 деревни в Хаме и открыла безопасные коридоры для выхода жителей из Дейр эз-Зора
    Сирия итоги за сутки на 21 сентября 06.00: военная полиция РФ в окружении «Нусры», США покинут «Ат-Танф»
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